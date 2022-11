Statul român cheltuie 240 de miliarde de lei pe an cu plata concediilor medicale Concediile medicale, impact major asupra productivitații firmelor, dar și asupra bugetului de stat. Anual, Statul roman cheltuie peste 240 de miliarde de lei pentru plata concediilor medicale. O analiza a PwC și MedLife Group arata ca investițiile in prevenție și in sanatatea angajaților s-au reflectat direct in economii la nivelul companiilor. “Daca maine un angajat se imbolnavește, e scos din producție, iar pe perioada cat e absent sau pana cel care il inlocuiește dobandește aceeași expertiza, productivitatea companiei scade in lanț pana la nivel de economie naționala. Din calculele facute a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

