Stiri pe aceeasi tema

- Numarul angajaților din instituțiile și autoritațile publice a ajuns la 1.252.766 in luna aprilie, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Se inregistreaza o creștere cu aproape 1.500 a numarului de posturi, fața de numarul bugetarilor din luna martie (1.251.298). Astfel, in administrația…

- Ministerul Finanțelor deruleaza o noua oferta publica pentru vanzarea de titluri de stat Fidelis pentru populație in lei și euro la Bursa de Valori București, in perioada 22 iunie – 12 iulie Este a patra oferta de titluri de stat derulata de Ministerul Finanțelor la bursa in aproape un an. Prin intermediul…

- Procesul de restructurare a companiilor de stat ramane unul dificil si e important ca statul roman sa nu mai piarda atatia bani, a declarat, joi, intr-o dezbatere de specialitate, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, care a facut trimitere la planurile de restructurare ale companiilor…

- Sa fim optimiști: Se putea mult mai rau. De voie, de nevoie, cu maratoane și lautari, statul roman vaccineaza mult mai bine decat asfalteaza. Intr-o zi buna, in funcție de trafic și de sistemul de referința ales, putem ajunge la concluzia ca statul roman poate capata și note bune.

- Vaccinarea anti-COVID pentru persoanele care nu sunt considerate vulnerabile ar putea fi facuta contracost, ca in cazul gripei, spune președintele PNL, Ludovic Orban. „Și așa... noi organizam vaccinarea gratuita. Statul roman suporta toate costurile de vaccinare. E o situație excepționala, dar și aici…

- ​Ministerul Energiei, în calitate de acționar, estimeaza ca va obține din dividende și dobânzi peste 2,5 miliarde de lei în acest an, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2021, document care se afla pe masa…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, spune ca un procent insemnat din cei care dau statul roman in judecata pentru recalcularea pensiilor pe baza de contributivitate au castig de cauza.