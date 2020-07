Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor considera ca statul ar trebui sa devina actionar la Blue Air, grav afectata de criza pandemica. Ce se intampla cu Tarom Statul roman ar trebui sa aloce fonduri pentru salvarea Blue Air si sa devina actionar la aceasta companie, a afirmat, joi, ministrul Transporturilor,…

- Compania aeriana Blue Air a anuntat miercuri ca anuleaza zborurile catre si dinspre Stockholm pana pe 15 august si toate zborurile de pe ruta Bucuresti – Tel Aviv pana pe data de 31 august, inclusiv, ca urmare a restrictiilor impuse de autoritati, anunța news.ro.”Ca umare a deciziei autoritatilor…

- Nuclearelectrica va incepe discuțiile pentru incetarea acordului semnat cu compania China General Nuclear Power (CGN) pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la Centrala nucleara Cernavoda, potrivit unui anunț al companiei trimis acționarilor, citat de G4Media.ro.

- Compania aeriana Blue Air a anuntat ca va relua zborurile regulate la inceputul lunii iulie. In prezent, Blue Air opereaza zboruri la cerere spre și dinspre Irlanda (Dublin) și zboruri in regim charter spre orice destinație, in masura in care sunt obținute de catre clienți toate aprobarile de calatorie.

- Compania aeriana germana Lufthansa a anuntat joi ca este in discutii avansate cu fondul de stabilizare economica al guvernului german cu privire la un un pachet de salvare de noua miliarde de euro, dar care include si preluarea de catre stat a unei participatii de 20% la transportatorul aerian, transmite…

- Compania aeriana germana Lufthansa a anuntat joi ca este in discutii avansate cu fondul de stabilizare economica al guvernului german cu privire la un un pachet de salvare de noua miliarde de euro, dar care include si preluarea de catre stat a unei participatii de 20% la transportatorul aerian, transmite…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, acordarea de catre statul francez a unui pachet de sprijin in valoare de sapte miliarde de euro pentru compania aeriena Air France, in ideea de a atenua impactul economic al crizei coronavirusului, transmite AFP.Sprijinul guvernamental in favoarea Air France…

- Compania aeriana Blue Air reincepe operarea zborurilor pe Aeroportul Internațional Cluj ✈️✈️✈️. Astfel, in data de 25 aprilie 2020 și 27 aprilie 2020 vor fi efectuate zborurile București-Cluj-Dublin și retur, dupa