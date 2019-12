Statul Român ar putea controla lacurile Trei Ape, Gozna, Văliug şi Secu Scrisori de intenție pentru achiziția activelor CEZ din Romania au despus cel puțin alte doua companii romanești: Hidroelectrica si Electrica. CEZ a anunțat ca scoate la vanzare distribuția de energie electrica din Oltenia, parcul eolian din Dobrogea (circa 600 MW, cel mai mare parc eolian de uscat din Europa), firma de furnizare, care are 1,4 milioane de clienți, și microhidrocentralele din zona Reșița (patru la numar, 22 MW putere instalata). CEZ a publicat anunțul de vanzare in data de 9 septembrie. Peste 30 de potentiali cumparatori si-au manifestat interesul pentru a cumpara activele,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorinel Boza și Bogdan Badea, primul director general al CE Oltenia iar al doilea al Hidroelectrica, vor participa pe 12 decembrie la o noua conferința pe teme de energie ce va avea loc la un hotel din capitala. ZF Energiei pune in discuție, cu cei doi mari producatori, starea sistemului…

- Grupul ROCKWOOL, lider mondial in productia de vata minerala bazaltica, a deschis prima sa fabrica din Romania, o investiție in valoare de 50 milioane euro. Aceasta are o capacitate de aproximativ 45.000 de tone pe an, fiind cea mai mare unitate de profil din țara noastra. Fabrica este amplasata pe…

- Ministerul Economiei, Energiei si al Mediului de Afaceri va avea doi secretari de stat pe Energie, iar Niculae Havrilet, fostul presedinte al ANRE, ar fi o solutie buna pentru unul dintre aceste posturi, a declarat, vineri, ministrul de resort, Virgil Popescu (foto), informeaza Agerpres.Citește…

- In ultima perioada au aparut mai multi furnizori de energie electrica si de gaze naturale. Fiecare incearca sa castige aceeasi piata a consumatorilor casnici. Asadar, multi furnizori vin cu oferte diverse, care la prima vedere par atractive. Insa unele contracte de furnizare pot ascunde anumite „capcane“…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, reacționeaza joi pe Facebook dupa ce ministrul interimar al Economiei, Niculae Badalau, i-a sugerat ministrului desemnat de PNL pentru portofoliul Economiei si al Energiei, Virgil Popescu, in cadrul audierilor din comisiile parlamentare reunite, ca ar…

- Preferi soluțiile eficiente energetic? Te orientezi catre alternativele mai puțin poluante, reciclezi? Alege sa consumi doar energie regenerabila ! Cu CEZ Verde , toți cei care iși propun sa protejeze natura, cauta soluții pentru reducerea amprentei lor asupra mediului au posibilitatea de a consuma…

- Elena Udrea s-a prezentat la Curtea de Apel Bucuresti, unde fostul ministru a fost audiat in dosarul privind mita de 5 milioane de euro, dosar retrimis in judecata dupa ce judecatorii ICCJ au anulat o parte din probe. „S-au pus concluzii in ceea ce privește probele depuse in camera preliminara, cererile…

- La doar 17 kilometri de Marea Neagra, in Cogealac – Fantanele, judetul Constanta, se afla cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa. Pe o suprafata de 600 de hectare, Grupul CEZ a construit 240 de turbine eoliene, cu o investitie de 1,1...