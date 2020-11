Stiri pe aceeasi tema

- Orange Romania a anunțat luni, 9 noiembrie, ca a semnat acordul pentru achiziția pachetului majoritar de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications, fostul Romtelecom, a informat HotNews.ro.Orange va plati 268.000.000 de euro. Incheierea tranzacției trebuie sa obțina aprobarea tranzacției de catre…

- "In niciun moment nu ne-am pus problema sa instrainam participația minoritara in Telekom Romania. Va asigur ca am depus eforturi consistente și statul va ramane in viitoarea entitate și, mai mult decat atat, va avea un cuvant foarte important de spus", a precizat ministrul pentru sursa citata.…

- ​"Intenția OTE Group de a-și vinde participația majoritara în Telekom România este evidenta, fiind o decizie strategica luata la nivel de grup, va asigur ca negocierile au avansat foarte mult și într-o direcție pozitiva pentru statul român", a declarat joi, pentru HotNews.ro,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta pe tema fondurilor europene cu prim-ministrul Ludovic Orban, viceprim-ministrul Raluca Turcan, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Transporturilor,…

- "Declarația ambasadorului american, pe care am citit-o și aici, evident, la Bruxelles, se refera la acest proiect de colaborare intre națiunile intre Marea Baltica, Marea Neagra și Marea Adriatica. Evident, aliatul american este un actor important, suntem extrem de bucuroși ca și Germania participa.…

- Seful Executivului, Ludovic Orban,si ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, este prezenti la Aeroportul International Brasov, urmand sa inspecteze santierul Terminalului de pasageri, aflat intr-o faza avansata de constructie. Programul va continua cu o vizita la amplasamentul…

- Un Memorandum privind semnarea acestui acord de principiu ar fi fost prezentat și saptamana trecuta in ședința de Guvern, potrivit sursei citate. Acordul de principiu semnat, in urma cu circa 2 saptamani, intre Orange și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor vizeaza…

- ​Orange, cel mai mare operator local de comunicații mobile, a semnat un acord de principiu cu statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, pentru preluarea operațiunilor fixe ale Telekom România și crearea unei noi entitați în care statul român va…