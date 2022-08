Statul român a ajuns să se împrumute ca să-și achite datoriile Situația financiara a Romaniei este mult mai grava decat ne imaginam. Statul a ajuns sa se imprumute la instituțiile financiare internaționale pentru a-și achita datoriile curente la banci, ceea ce inseamna un faliment inca nedeclarat. In fapt, rectificarea bugetara, prin care ministerele au primit o parte infima fața de necesitațile curente, arata clar dimensiunile dezastrului. […] The post Statul roman a ajuns sa se imprumute ca sa-și achite datoriile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși suntem in plina vara, și e destul de cald, uneori prea cald afara, nu sunt deloc puțini locuitorii Capitalei care se gandesc deja la cum va arata situația in apartamentele racordate la sistemul centralizat de termoficare, cand va veni iarna. Și daca vor mai fi (la fel de multe) probleme la capitolul…

- Consumatorii de gaze naturale din Republica Moldova au datorii de 162,5 mln lei fata de Moldovagaz, de la inceputul anului curent pana in luna iunie. Pentru a nu le fi sistata furnizarea gazelor, Moldovagaz cere ca consumatorii sa plateasca datoriile in cel mai scurt timp, transmite IPN.

- Situatia din Romania privind amenintarile, cazurile de hartuire si violenta impotriva jurnalistillor este mai ingrijoratoare comparativ cu anul trecut, releva Raportul CE privind statul de drept, prezentat miercuri.

- Situația din agricultura, una din ramurile principale ale economiei, a facut subiectul discuțiilor de la emisiunea „Cabinetul din Umbra” de la JurnalTV. In cadrul acesteia, deputatul PAS, Radu Marian, a raspuns reproșurilor invitaților, precum ca guvernarea ar face lucruri insuficiente pentru a imbunatați…

- Datoriile pe gaz in primul trimestru al anului 2022 este de circa 112 milioane de lei, anunța șeful Moldovagaz, Vadim Ceban. Acesta a venit cu un nou indemn catre consumatori sa achite facturile la timp pentru a evita deconectarea.

- Situația absolut dezastruoasa inregistrata in acest an, in ceea ce privește numarul elevilor inscriși pentru examenul de bacalaureat, ar trebui sa reprezinte un moment zero pentru Educație și un punct de plecare nu doar pentru corectarea situației de acum, ci și pentru a construi fundația pentru…

- R.Moldova se confrunta in ultimele luni cu un val de scumpiri care i-a facut pe mulți cetațeni sa stringa cureaua. Prețurile se schimba de la o zi la alta, iar mersul la cumparaturi a devenit un test de rezistența pentru o buna parte a populației. Situația este cu adevarat dificila, o recunosc pina…

- Statele Unite au decis sa puna capat, cu incepere de la ora 00:01 miercuri, ora Washingtonului, unei exceptii care permitea Moscovei sa-si achite datoriile in dolari, a anuntat marti Trezoreria SUA, o decizie care ar putea precipita tara in incapacitate de plata, noteaza AFP preluat de agerpres.…