Statul restituie sumele privind taxa auto intr-o singura transa. Acestea includ dobanzile aferente

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, luni, ca afirmatiile potrivit carora sumele de peste 2.000 euro nejustificate si trimise de diaspora ar urma sa fie confiscate reprezinta o minciuna.

- In ultimii 10 ani, unii dintre participantii care au optat pentru Pilonul II de pensii private au atins varsta pensionarii si a trebuit sa-si incaseze si pensia privata obligatorie, chiar daca deocamdata nu avem o lege de distributie a pensiilor private obligatorii Pilon II. In alte cazuri in care…

- Trezoreriile au inceput sa returneze banii din taxa auto (taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule), iar in...

- Ministerul Apararii Naționale a virat astazi, 4 aprilie, in avans fața de data obișnuita, catre toți angajații MApN, sumele aferente valorii financiare a normei de hrana corespunzatoare lunii aprilie, transferurile in conturile personale ale angajatilor urmand sa fie efectuate de banci pana in data…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB in primele doua luni din 2018, in contextul in care veniturile la buget au fost cu 21,3% mai mari comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile cu 38,5%, potrivit datelor publicate de…

- Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand cu data de 26.03.2018, distribuie sumele de bani aferente cuponului nr.2 pentru obligatiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK. (simbol IIB20). Emitentul va plati obligatarilor sumele de bani aferente cuponului nr.2, utilizand serviciul…

- S-a dat startul programelor RABLA „Calsic” si „Rabla Plus” atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice. Ministerul Mediului a alocat peste 250 de milioane de lei pentru achizitionarea a peste 20.000 de autovehicule noi. Cei care vor sa acceseze programul Rabla Plus isi vor…

- Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa negocierilor de joi cu sindicatul Federatia "Solidaritatea Sanitara", ca sumele aferente sporurilor in sanatate nu pot ramane ca la inceputul anului, deoarece in Legea salarizarii este stabilit un plafon de 30% pentru acestea.