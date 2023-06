Stiri pe aceeasi tema

- Datele privind executia bugetara arata ca Trezoreria statului a platit, pe primele patru luni din an, dobanzi la creditele publice de 12,7 mld. lei (2,5 mld. euro). Daca lucrurile vor continua asa, atunci totalul de plata pentru 2023 va fi de 38 mld. lei (7,6 mld. euro), scrie Ziarul Financiar.Romania…

- Nivelul de numerar detinut de Trezoreria SUA se prabuseste spre un nivel periculos de scazut. 31 de miliardari valoreaza mai mult decat are Trezoreria in numerar, potrivit unei analize a Ziarului Financiar, conform Mediafax.La inchiderea sedintei din 25 mai, Trezoreria avea doar 38,8 miliarde de…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat sesiunea de tranzactionare in scadere cu 1,1%, toate sectoarele si bursele majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile auto au condus pierderile, cu un declin de 2,5%, in timp ce actiunile companiilor de produse chimice au scazut cu 2%. Dupa ce a trecut marti…

- Petrom a ieșit public si a anunțat ca plateste taxa de solidaritate pentru anul trecut. Compania a transmis, luni seara, la Bursa de Valori Bucuresti ca va plati aproximativ 1,5 miliarde de lei la sfarsitul lunii iunie.

- Angajarile la stat ar urma sa fie sistate de la 1 mai, anunța surse guvernamentale. Masura e menita sa acopere gaura generata de slabele incasari din primul trimestru.Premierul Nicolae Ciuca a discutat cu specialiștii și s-ar fi cazut de acord asupra unor prime soluții. Odata cu inghețarea…

- India a depasit China din punct de vedere al populatiei, dupa a ajuns la 1,4286 miliarde de locuitori, fata de China care are 1,4257 miliarde de persoane, arata datele ONU comunicate miercuri. Astfel, populația Indiei a depașit 1,4286 miliarde, puțin mai mult decat cea de 1,4257 miliarde de locuitori…

- Veniturile care au intrat luna trecuta in bugetul Rusiei au depasit 32 de miliarde de dolari, a informat ministrul de Finante, Anton Siluanov, la emisiunea TV "Moscova. Kremlin. Putin", transmite Bloomberg. "Trezoreria a primit 2.500 miliarde de ruble", a anuntat Siluanov. In mod obisnuit, Ministerul…

- Iinvestitiile nete realizate in economia nationala au insumat, in anul 2022, 150,098 miliarde lei, in crestere cu 8,5%, comparativ cu anul 2021, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).”In anul 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 150,098…