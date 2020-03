Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, in videoconferinta sustinuta duminica seara, de la Vila La 1, unde se afla in izolare, ca romanii din Italia, zona cu focar de coronavirus, pot veni acasa, chiar daca se instituie starea de urgenta, insa vor fi bagati obligatoriu in carantina timp de 14 zile. "Le…

- Avand in vedere necesitatea unor clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica pune la dispoziție raspunsuri pentru o serie de intrebari ridicate in spațiul public: Care este diferența dintre carantina și…

- COMUNICAT In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de concediu si indemnizatie pentru carantina, conform reglementarilor cuprinse in Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate,…

- Cele 118 persoane in cazul carora s-a decis izolarea la domiciliu sunt monitorizate, in permanența, de catre medici din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba și nu prezinta niciun fel de simptome specifice. Acestea nu au voie sa iși paraseasca domiciliul. Reprezentanții Poliției se asigura…

- COMUNICAT DE PRESA La nivelul județului Vrancea, situația persoanelor care au calatorit in zonele de risc este urmatoarea: sunt un numar de 19 persoane cu recomandarea de izolare la domiciliu 14 zile, fara simptomatologie specifica. Aceste persoane vor fi monitorizare zilnic de catre medici epidemiologi.…

- Iata declarațiile oficiale ale ministrului Vela: "Avem posibilitatea de 4000 de locuri de carantina la nivel național. O cifra confortabila. In ceea ce privește locurile de spitalizare, avem 2500 de paturi din toate spitalele de boli infecțioase din Romania, iar 95 sunt paturi de terapie intensiva.…