Stiri pe aceeasi tema

- Anumite pozitii de odihna, precum statul pe vine sau in genunchi, pot fi mai bune pentru sanatate, comparativ cu statul pe scaun. Și asta deoarece pozițiile recomandate implica utilizarea mai multor muschi in comparatie cu statul pe scaun, noteaza Agerpress, care citeaza un studiu transmis de Press…

- Cel putin 27 de persoane au fost ucise intr-un atac armat vizand o adunare politica in vestul Kabulului, a anuntat Ministerul afgan de interne, primul atac de acest fel in capitala afgana dupa acordul incheiat de talibani cu Statele Unite, relateaza AFP.

- Cel putin 25 de persoane au murit in urma tornadelor violente care au lovit marti statul american Tennessee, inclusiv regiunea orasului Nashville, considerat capitala muzicii country din Statele Unite, informeaza AFP. Presedintele Donald Trump, care a declarat ca s-a rugat "pentru toti cei afectati…

- O potentiala tinta pentru dezvoltarea unui medicament a fost identificata intr-o proteina recent mapata din noul coronavirus, a anuntat luni o universitate din Statele Unite, citata de Xinhua. Proteina recent mapata se numeste Nsp15. Ea este o componenta a coronavirusurilor si este esentiala pentru…

- Cetatenii tarilor NATO sunt mai putin unanimi decat in urma cu patru ani in a acorda incredere armatei americane ca va veni in ajutor in eventualitatea unui atac al Rusiei impotriva tarii lor, potrivit unui studiu publicat luni si citat de France Presse. Potrivit acestui sondaj de opinie al Pew Research…

- CHIȘINAU, 5 feb - Sputnik. Statele Unite, prin politicile sale promovate in Orientul Mijlociu, incearca sa protejeze viața americanilor și sa puna capat conflictelor cu participarea Americii in regiune, a declarat președintele Donald Trump in adresarea anuala catre Congres privind starea lucrurilor…

- Administrația președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri ca a adaugat șase noi state pe lista țarilor vizate de restricții de calatorie în SUA, decizie despre care criticii susțin ca reprezinta o încercare a lui Trump de a bloca accesul musulmanilor în țara.Cele…