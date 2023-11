Stiri pe aceeasi tema

- Noua Lege a pensiilor 2024 pregateste o surpriza neplacuta. Varsta de pensionare ar putea creste la 70 de ani pentru o anumita categorie a populatiei. Deocamdata, proiectul la noua Lege a pensiilor prevede egalizarea varstei de pensionare intre femei si barbați la 65 de ani. S-ar face aceste lucru incepand…

- Romanii din exterior ar trebui sa ia in considerare Romania din punct de vedere investitional, turistic, social, cu programe, pentru ca sunt multe oportunitati in tara, a afirmat vineri Dragos Anastasiu – presedinte Eurolines Group. Din pacate, acesta pare a uita tratamentul pe care il aplica autoritațile…

- Cel mai recent program al Guvernului de readucere a romanilor le ofera bani celor care se angajeaza in țara noastra. Sumele nu sunt „ofertante", lucru pe care il recunoaște și Ministerul Muncii. Concret, fiecare roman plecat peste hotare va primi 12.500 de lei daca alege sa intoarca inapoi in Romania,…

- „Statul, prin instituțiile sale, face eforturi constante pentru ca oamenii sa revina acasa. O prima dovada ca statul roman este interesat de soarta romanilor din diaspora este chiar faptul ca exista Departamentul Romanilor de Pretutindeni in cadrul Guvernului Romaniei. De asemenea, exista grupuri de…

- Italia este una dintre destinațiile preferate ale romanilor. Cu toate acestea, turiștii trebuie sa știe ca, incepand cu data de 1 octombrie, taxa de ședere in Italia va fi majorata.Mai exact, o familie cu doi copii va trebui sa plateasca 40 de euro pe noapte in plus fața de costul camerei de hotel.…

- Romanii care se intoarc la munca in strainatate așteapta la ieșirea din țara peste doua ore. In Vama Nadlac II sunt formate coloane de autovehicule pe sensul de iesire din Romania. Autoritatile folosesc punctul de frontiera la o capacitate extinsa, fiind utilizate si artere de intrare in tara pentru…

- Un ”diagnostic sistematic de țara” al Bancii Mondiale arata ca Romania se confrunta cu provocari foarte mari in 2023. Una este saracia, care duce la existența a doua Romanii; cealalta este statul – mai precis, slaba guvernanța și capacitatea...

- Incep concediile in diaspora: Romanii se intorc in țara pentru a-și construi case Incep concediile in diaspora: Romanii se intorc in țara pentru a-și construi case In vacanța, comunele din Romania prind viața deoarece romanii plecați in strainatate se intorc acasa și incep construcțiile la casele pe…