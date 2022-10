Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi angajati ai Politiei Locale Iasi, care la date faptelor aveau functii de conducere, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru mai multe fapte de coruptie. Dosarul vizeaza construiorea, presupus nelegala, a mai multor imobile in municipiul Iasi. A fost trimis in judecata si un registrator…

- Primarul din Targu Mures, Soos Zoltan, l-a prezentat, marti, pe primul administrator public al municipiului - Kacso Sandor, fostul manager al Clubului Sportiv Municipal (CSM), despre care a spus ca a reusit intr-un an sa scape clubul de datorii si 300 de procese aflate pe rolul instantelor de judecata.…

- Aleșii locali ai comunei Albești au decis, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru care a avut loc in data de 22 septembrie 2022, aprobarea preluarii unor imobile in domeniul public al comunei Albești și inscrierea provizorie a acestora in Cartea Funciara, urmand procedura de atestare in inventarul…

- Senatorii au amendat, marți, proiectul de lege pentru aprobarea OUG privind plafonarea prețurilor la energie electrica si gaze naturale. Astfel, au fost admise raportarea consumului curent, precum și plafonarea prețului la energie electrica pentru lacașele de cult și aparatele de ventilație. Proiectul…

- Mai multe facturi cu valori mari au aparut, brusc, in spațiu public, deși oricine putea citi ca sunt regularizari pentru intervale de 12 – 24 de luni, adica cu o medie lunara a consumului care se inscrie in limite de 150 – 300 lei. Aceeași practica am vazut-o și in luna decembrie 2021, cand la fel de…

- O discutie aparuta in spatiul public vorbeste despre: "plafonarea preturilor la gaze o fraudare a banului public de dimensiuni colosale". Am realizat o analiza a situatiei evolutiei preturilor pe piata de gaze naturale in ultimul an si modul in care un furnizor de gaze cu capital 100% de stat a procedat…

- De ani de zile suntem alarmați și provocați de discursul anticorupție. Unul din punctele forte ale acestui discurs il reprezinta identificarea corupției ca punct cauzal pentru saracie și inegalitate economica. Bunul simț obliga pe oricine sa vada aceasta legatura cauzala. Dar aceasta cauza nu poate…