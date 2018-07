Stiri pe aceeasi tema

- Deputații nu au reușit sa ajunga marți la o decizie pe legea privind derularea operatiunilor petroliere pe mare (offshore). Pana vineri, deputații din trei comisii vor trebui sa depuna noi amendamente, iar luni vor fi reluate dezbaterile intr-o ședința comuna a Comisiei de industrii, Comisia de administratie…

- Dragnea a spus, in legatura cu proiectul de lege privind perimetrele petroliere offshore, ca primele concluzii vor fi trase de Comisia de industrii, precum si de Comisia de buget-finante si cea de administratie."Aici sunt doua obiective care trebuie avute in vedere si nu este o situatie…

- Maros Sefcovic, vicepreședintele Comisiei Europene, comisarul european pentru Uniunea Energiei, a avut luni intalniri la București cu mai mulți oficiali romani. De altfel, a participat și la o conferința pe teme energetice. Aceste intalniri au avut loc in contextul in care zilele acestea, Camera Deputaților…

- Actul normativ care va reglementa tot ceea ce ține de extracția gazelor din Marea Neagra va putea fi adoptata doar in sesiunea extraordinara parlamentara din iulie, pentru ca nu are inca raportul Comisiei de Industrii și Servicii.

- Legea offshore, vitala pentru ca producatorii sa poata face in aceasta vara investitii pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra, a fost amanata din nou si va fi votata in sedinta extraordinara a Parlamentului.

- Legea privind derularea operatiunilor petroliere pe mare (offshore) va primi votul final in Camera Deputaților abia in sesiunea extraprdinara a Parlamentului. Legea ar fi trebuit sa intre marți in dezbaterile finale in comisia pentru industrii și apoi in plenul Camerei Deputaților. In cele din urma,…

- Deputații din comisia pentru industrii au discutat luni mai multe articole din Legea privind derularea operatiunilor petroliere pe mare (offshore). Insa, discuțiile asupra unui capitol esențial din lege, cel referitor la modul in care vor fi taxata producția de gaze din Marea Neagra, au fost amanate…

- Investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si un plus de 40 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040, se arata intr-un studiu realizat de Deloitte. Cea mai mare sumă, respectiv 9,5 miliarde…