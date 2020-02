Statul norvegian, achitat intr-un proces in care o companie acuza serviciile secrete ca ii racoleaza angajații care lucreaza in Rusia Un tribunal din Oslo a achitat statul norvegian, dat in judecata de o companie care pretindea ca a suferit importante prejudicii economice in Rusia, dupa ce serviciile secrete ale statului nordic ar fi incercat sa recruteze informatori din personalul sau. Producătorul de beton Olen Betong le-a reproşat serviciilor de informaţii interne (PST) şi externe (E-tjenesten) că i-a contactat doi angajaţi în anii 2010 pentru a-i transforma…