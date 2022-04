Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse din jurul Kievului au inceput o "repozitionare”, dar "nu o retragere reala", a declarat marti purtatorul de cuvant al Departamentului Apararii, John Kirby, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Atacantul echipei Zenit Sankt Petersburg, Artem Dziuba, care are rude in Ucraina si nu va participa la urmatoarele meciuri ale Rusiei, a declarat ca aceasta absenta este in motive familiale, nu politice, informeaza Le Figaro, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pentagonul devoaleaza noua strategie a Rusiei. Fortele ruse cauta sa incercuiasca principalele orase ucrainene, intre care si capitala Kiev, a declarat joi un inalt responsabil din cadrul Ministerului american al Apararii, citat de dpa și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Forțele ruse sunt concentrate pe incercuirea Kievului, a transmis vineri Ministerul Apararii al Ucrainei, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Organizatorii concursului muzical Eurovision au anuntat ca intentioneaza sa permita Rusiei sa concureze la editia din acest an a acestei competitii muzicale, in pofida invaziei de catre fortele ruse a Ucrainei, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, susține ca intrarea trupelor rusești in Ucraina va avea un impact economic imediat in Romania și in alte țari din Europa. In Romania se vor scumpi foarte mult gazele și va crește riscul de țara al Romaniei, iar soluția pentru a contrabalansa aceasta criza…

- Statele Unite considera drept un "nonsens" pretextul invocat de Rusia pentru a mobiliza trupe in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, afirma Linda Thomas-Greenfield, ambasadorul american la Natiunile Unite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina nu va accepta modificarea frontierelor, afirma presedintele Volodimir Zelenski, dupa decizia Rusiei de recunoastere a independentei regiunilor Donetk si Lugansk, avertizand asupra dreptului la aparare colectiva. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…