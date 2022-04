Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse au pradat și stocurile de grau in unele localitați din sud-estul Ucrainei, in timp ce luptele grele in regiunile din aceasta zona inca continua, potrivit Armatei ucrainene, citate de CNN . „Invadatorii ruși jefuiesc localnicii. De exemplu, peste 60 de tone de grau, impreuna cu camioanele…

- Trupele ruse au furat mai mult de 60 de tone de grau si camioanele de marfa unde erau depozitate acestea, in localitați din sud-estul Ucrainei, in timp ce luptele grele continua in zona, a informat Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, citat de CNN.„Ocupatorii ruși jefuiesc satenii. De exemplu,…

- In urma cu 90 de ani, regimul sovietic al lui Iosif Stalin a provocat o foamete devastatoare in Ucraina, omorand 3,9 milioane de oameni in ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „Holodomor” sau genocidul prin infometare. Acum, Vladimir Putin, a carui invazie s-a blocat, incearca din nou sa infometeze…

- Tarile din Orientul Mijlociu si Africa de Nord isi amintesc de propriile lor experiente cu armata rusa, in contextul actualului razboi din Ucraina, potrivit secretarului de stat american Antony Blinken.

- Invazia rusa in Ucraina ar putea agrava criza alimentara din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, a avertizat luni, intr-un comunicat, organizația Human Rights Watch (HRW), conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Dupa ce razboiul dintre Rusia și Ucraina a inceput, NATO s-a mobilizat și a trimis trupe in estul Europei. Vladimir Putin a cerut intarirea granițelor. Care a fost reacția liderului rus dupa ce trupele NATO au ajuns in Europa.

- Compania americana anunta ca a trimis scrisori catre autoritatile din Polonia, Romania, Ungaria si Germania (urmand sa faca acelasi lucru si in cazul altor tari europene), cu care vrea sa coopereze in scopul gazduirii refugiatilor. Proiectul se deruleaza prin intermediul nonprofitului Airbnb.org, care…

- Președintele american Joe Biden a aprobat formal desfașurarea de trupe suplimentare in Europa de Est, inclusiv in Romania, a anunțat ieri CNN, potrivit Hotnews. Mai mulți oficiali au confirmat pentru CNN mutarea, afirmand ca desfașurarea de trupe are scopul de a arata susținerea aliaților din NATO fața…