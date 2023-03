Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 3.500 de civili ucraineni se opun parasirii orasului Bahmut, din estul Ucrainei, scena celor mai grele lupte de luni de zile intre fortele ucrainene si ruse care isi disputa controlul localitatii, a informat seful administratiei militare ucrainene din regiunea Donetk,

- Fortele ucrainene din afara orasului disputat Bahmut din estul Ucrainei reusesc sa tina unitatile ruse la distanta, astfel ca munitii, alimente, echipamente si medicamente pot fi livrate aparatorilor, a anuntat armata ucraineana, informeaza Reuters. De asemenea, in cel mai recent raport al sau privind…

- Situatia din imprejurimile orașului Bahmut, situat in estul Ucrainei, ramane dificila, dar fortele ucrainene resping toate incercarile armatei ruse de a-l captura, a declarat luni comandantul fortelor terestre ale armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirskii.

- Situatia din zona orasului Bahmut, din estul Ucrainei, ramane dificila, dar fortele ucrainene resping toate incercarile armatei ruse de a captura orasul, a afirmat luni comandantul fortelor terestre ucrainene, generalul Oleksandr Sirskii, transmite Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- Situatia din zona orasului Bahmut, din estul Ucrainei, ramane dificila, dar fortele ucrainene resping toate incercarile armatei ruse de a captura orasul, a afirmat luni comandantul fortelor terestre ucrainene, generalul Oleksandr Sirskii, transmite Reuters. ''Situatia din jurul orasului Bahmut ramane…

- In discursul sau adresat ucrainenilor, președintele Volodimir Zelenski s-a concentrat pe un singur mesaj: armata ucraineana ramane sa apere orasul Bahmut, in ciuda unor informatii aparute in cursul zilei cu privire la inceperea unei retrageri organizate. Zelenski spune ca batalia de la Bahmut „a dat…

- Ultimii locuitori care au ramas in Bahmut, oras din estul Ucrainei bombardat din vara de armata rusa, sustin ca nu intentioneaza sa fuga, chiar daca rusii se apropie, relateaza AFP. „Cum as putea sa plec?”, intreaba Natalia Sevcenko, de 75 de ani, care se ingrijoreaza de costul prea ridicat al unei…

- Fortele ucrainene resping atacurile constante asupra orasului Bahmut din Donbas, in estul Ucrainei, si isi mentin pozitiile in apropiere de orasul Soledar, din aceeasi regiune, in „conditii foarte dificile“.