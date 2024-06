Romaero, specializata in producție, servicii și cercetare-dezvoltare in domeniul aeronauticii pentru aeronave civile și militare de pasageri sau cargo, a intrat in insolvența inca de la inceputul anului. Cu toatea acestea, statul vrea sa o readuca pe piața și are deja o strategie stabilita. A intrat in insolvența la cerere Romaero, compania de stat strategica […] The post Statul lupta pentru Romaero. Cum incearca sa readuca pe piața firma intrata in insolvența appeared first on Puterea.ro .