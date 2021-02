Statul la stat. Cum blochează un antrenor de dezvoltare personală reformarea unei agenții naționale, deși nu ocupă postul de funcționar Viata de angajat la stat vine, la pachet, cu numeroase privilegii. De pilda functionarii care devin politicieni si sunt alesi sau numiti in functii de demnitate publica isi pot rezerva, pe viata, postul pe care l-au ocupat pana atunci. Isi iau, astfel, o masura de siguranta pentru a avea unde sa se intoarca in momentul in care aventura de demnitar se termina. Desi este un adevarat fenomen, in Romania, nu se cunoaste numarul exact al functionarilor care si-au gasit alte slujbe dar si-au rezervat si vechiul post. Urmariti un nou episod al campaniei Statul la Stat. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

