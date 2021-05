Stiri pe aceeasi tema

- Calendarul celor trei etape: Etapa 1: 21 mai – 04 iunie, pentru masini de spalat rufe, masini de spalat vase si aparatele frigorifice Etapa 2: intre 04 si 18 iunie, pentru televizoare, laptopuri si tablete Etapa 3: 18 iunie – 02 iulie, pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare…

- Programul va debuta pe 14 mai cu etapa de inscriere a beneficiarilor, iar din 21 mai aceștia pot incepe achizitia de aparatura noua in schimbul predarii uneia vechi. Bugetul din acest an se ridica la 75 de milioane de lei, aproape dublu fața de cel din 2019. ”Saptamana aceasta lansam programul 'Rabla…

- Programul Rabla electrocasnice a fost modificat, iar voucherele aferente au fost calculate astfel incat sa nu depaseasca jumatate din pretul intreg al produsului electrocasnic si sa fie acordate in functie de eficienta energetica a fiecarui produs. Programul Rabla pentru electrocasnice 2021 va incepe…

