- Mai mult de doua treimi dintre aceste executii ar fi fost comise de autoritati de facto sau de afiliati ai acestora, potrivit unui raport intern adresat de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, consultat de agentia de presa germana.Jihadisti din…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca problematica de securitate va fi prioritara in aceasta perioada, astfel ca Romania dorește creșterea prezenței militarilor americani in țara noastra. Șeful statului a facut aceste declarații la reuniunea anuala cu ambasadorii acreditați la București,…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni, luni, pentru a discuta despre testul balistic facut de Coreea de Nord in aceasta saptamana. Capitala Phenian a declarat ca este vorba despre un test de arma hipersonica. Reuniunea a fost convocata de SUA, Franta si Marea Britanie, membri permanenti ai Consiliului…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si-a exprimat marti ingrijorarea in legatura cu "executiile extrajudiciare" carora le-au cazut victime fosti membri ai fortelor de securitate afgane si alte persoane asociate fostului guvern de la Kabul, precizand ca 72 dintre acestea au fost atribuite talibanilor,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, declarat marti caz contact dupa s-a aflat in apropierea unui responsabil al Organizatiei bolnav de COVID-19, a intrat in izolare pentru cateva zile, potrivit unor surse diplomatice, noteaza AFP. Antonio Guterres, in varsta de 72 de ani, si-a anulat viitoarele…

- Cristina Petcu este o tanara din Romania care lucreaza la un institut american specializat in consolidarea si modernizarea marilor organizatii internationale. Proiectul pe care ea il gestioneaza tocmai in Washington are ca scop principal viitorul, cu toate variabilele lui, al celei mai mari institutii…

- Guvernul ungar a recunoscut: A cumparat programul spion Pegasus, care a fost utilizat de mai multe tari pentru a spiona politicieni din opozitie, activisti sau jurnalisti Guvernul ungar a recunoscut: A cumparat programul spion Pegasus, care a fost utilizat de mai multe tari pentru a spiona politicieni…