Statul Islamic revendică atentatul din Belgia Gruparea a declarat intr-un comunicat online ca "un soldat al califatului" a comis un act pe care politia belgiana il considera terorist.



Autoritatile belgiene au fost intrebate de ce atacatorul, un prizonier suspectat ca s-ar fi radicalizat in inchisoare, a fost eliberat pentru o zi. Atacatorul a fost impuscat mortal de politie langa o scoala din apropierea locului unde a comis atacul.



Ministrul de Interne, Jan Jambon, a informat ca autoritatile inca analizeaza motivele lui Benjamin Herman, un traficant de droguri in varsta de 31 de ani. Acesta ar fi strigat "Allahu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

