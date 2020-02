Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 29 ian – Sputnik. Reporterul postului de televiziune RT in Siria Wafaa Shabrouni a fost ranita grav in provincia Idlib. "Grupul filma depozitele de muniții care au ramas dupa retragerea teroriștilor din orașul Maarrat al-Numan. Potrivit informațiilor preliminare, a explodat una…

- CHISINAU, 11 ian – Sputnik. Operatorul agenției video Ruptly, Saaf Gali, a fost omorat in Irak, a anunțat redactorul șef al Agenției Rossiia Segodnia și RT, Margarita Simonian. “In Irak, persoane inarmate necunoscute l-au ucis pe operatorul nostru Saafa Gali. Saafa filma activ in regiune materiale…

- CHIȘINAU, 10 ian – Sputnik. Camera Reprezentantilor din Congresul SUA, dominata de democrati, a votat joi o rezoluție care prevede limitarea imputernicirilor liderului de la Casa Alba privind operațiunile militare din Iran, comunica RIA Novosti. © REUTERS / Carlo AllegriDeclarație neașteptata a președintelui…

- Un navigator pe Internet de la Londra, care se revendica de la Consiliul National al Rezistentei Iraniene (CNRI) - o organizatie care uneste opozitia iraniana in strainatate - a scris pe Twitter ”O, Allah! Regimul iranian tocmai a anuntat o prima de 80 de milioane de dolari oricui ii va lua capul…

- Chisinau, 7 ian — Sputnik. Numarul persoanelor decedate in timpul funeraliilor generalului iranian Qassem Soleimani a ajuns la 40, comunica RIA Novosti cu referința la agenția iraniana Fars. Totodata, numarul celor raniți in timpul busculadei a ajuns la 213 persoane. © Office of the Iranian Supreme…

- CHIȘINAU, 6 ian – Sputnic. Aproape 25 de mii de porci vor fi sacrificați in Bulgaria. © CC0 / Pixabay / MutinkaPericol anunțat de ANSA: Administratorii piețelor din Chișinau au fost avertizați – Foto Ambasadorul Republicii Moldova in Bulgaria, Ștefan Gorda, anunța pe pagina sa de Facebook…

- CHIȘINAU, 28 nov - Sputnik. Evenimentele dedicate sarbatorilor de iarna vor demara la 1 decembrie, cu un program artistic in Piața Marii Adunari Naționale și Scuarul Catedralei. © AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCUCum vom trece frontiera moldo-romana de sarbatori: Decizia autoritaților Targul de…

- Emmanuel Macron a discutat la telefon cu omologul sau american Donald Trump despre Siria, Iran si NATO si urmeaza sa se intalneasca inaintea summitului NATO prevazut la 4 decembrie la Londra, relateaza Reuters potrivit news.ro”Excelenta discutie in aceasta (luni) seara la telefon cu presedintele @realDonaldTrump:…