Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea de informatii americana estimeaza ca gruparea Statul Islamic din Afganistan va avea in circa sase luni capacitatea de a ataca SUA, a declarat Congresului de la Washington un responsabil de rang inalt al Pentagonului, relateaza marti Reuters. Acest responsabil, Colin Kahl, subsecretar…

- Comunitatea de informatii americana estimeaza ca gruparea Statul Islamic din Afganistan va avea in circa sase luni capacitatea de a ataca SUA, a declarat Congresului de la Washington un responsabil de rang inalt al Pentagonului, relateaza marti Reuters.

- Comunitatea de informatii americana estimeaza ca gruparea Statul Islamic din Afganistan va avea in circa sase luni capacitatea de a ataca SUA, a declarat Congresului de la Washington un responsabil de rang inalt al Pentagonului, relateaza marti Reuters.

- Autoritațile britanice și-au exprimat disponibilitatea de a ataca Statul Islamic (IS, o organizație terorista interzisa in Rusia) in Afganistan. Despre acest lucru a declarat șeful Statului Major al Forțelor Aeriene din Regatul Unit, Michael Wigston, intr-un interviu acordat Daily Telegraph. {{544669}}Marea…

- Pentagonul a anuntat sambata ca ''doua tinte importante'' ale gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucise si inca una ranita in atacul cu drona efectuat vineri de armata americana in Afganistan, fara alte precizari, transmite AFP, arata Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby,…

- Pentagonul a anuntat sâmbata ca „doua tinte importante” ale gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucise si înca una ranita în atacul cu drona efectuat vineri de armata americana în Afganistan, fara alte precizari, transmite AFP, potrivit Agerpres. La rândul lor,…

- Pentagonul a anuntat sambata ca ''doua tinte importante'' ale gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucise si inca una ranita in atacul cu drona efectuat vineri de armata americana in Afganistan, fara alte precizari, transmite AFP. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John…

- Oficiali americani cred ca gruparea ISIS-Khorasan se afla in spate unde mii de cetateni afgani sunt aglomerati in incercarea de a parasi tara inaintea incheierii operatiunilor internationale de evacuare, relateaza mass-media locale citate de agentia EFE.Unele posturi TV afgane au aratat de asemenea…