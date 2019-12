Stiri pe aceeasi tema

- Organizația terorista Statul Islamic a publicat un videoclip in care susține ca arata uciderea a 11 creștini din Nigeria. IS a declarat ca decapitarile sunt parte a unei campanii pentru a „razbuna” uciderea liderului ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, din luna octombrie.

- Finantarea organizatiei Statul Islamic (SI) ar putea trece de la un ''model centralizat'' in Irak si Siria la ''o abordare mult mai regionalizata'' dupa eliminarea unui lider important al gruparii, Abu Bakr al-Baghdadi, a apreciat miercuri un oficial al Trezoreriei…

- Statul Islamic (SI) a confirmat joi moartea liderului sau Abu Bakr al-Baghdadi, anuntata de Statele Unite, care au efectuat in noaptea de sambarta spre duminica un raid in nord-estul Siriei si a anuntat un succesor al acestuia, Abi Ibrahim Al-Hachimi Al-Qourachi.

- Organizatia "ISIS (Stat Islamic in Irak si Siria -n.red.) are un nou lider. Stim exact cine este!", a afirmat Donald Trump prin Twitter, fara a oferi detalii. Reteaua terorista Stat Islamic (Stat Islamic in Irak si Siria, Stat Islamic in Irak si Levant, Daesh) a confirmat joi moartea liderului Abu…

- Canalul de stiri din Arabia Saudita, Al Arabiya, l-a intervievat, duminica, pe unul dintre apropiatii lui Abu Bakr al-Baghdadi, detinut in prezent de serviciile de informatii irakiene. Acesta a fost interogat despre ultimele zile ale liderului Statului Islamic, relateaza Adevarul. In acest interviu,…

- Purtatorul de cuvant al organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) a fost ucis duminica intr-un nou raid efectuat in nordul Siriei, a afirmat un responsabil al fortelor kurde dupa anuntarea de catre Washington a uciderii liderului organizatiei ultraradicale, Abu Bakr al-Baghdadi, relateaza AFP, conform…