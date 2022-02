Stiri pe aceeasi tema

- Falimentul celor de la City Insurance, dar și contextul economic, au aruncat in aer prețul polițelor RCA. In acest context a fost accelerat proiectul prin care CEC Bank, banca deținuta integral de catre statul roman, va intra pe piața asigurarilor RCA. Avantajul CEC Bank este ca are o retea de 1.000…

- CEC Bank ar putea intra in aceasta primavara pe segmentul de asigurari, urmand sa vanda persoanelor fizice cele mai utilizate tipuri de polițe, de la asigurari de locuința la cele de raspundere civila auto (RCA), scrie Economica.net . Conform sursei citate, proiectul este gata și va fi lansat imediat…

- Producatorii de energie si gaze, importatorii, precum si statul roman, prin intermediul taxelor, sunt cei care au de castigat de pe urma cresterii facturilor, in timp ce furnizorii nu au niciun beneficiu in plus, a afirmat directorul general al E.ON Romania, Volker Raffel, intr-un interviu acordat AGERPRES.El…

- Pretul RCA pentru masini a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 6 ani.. Piata asigurarilor auto obligatorii este data peste cap dupa falimentul City Insurance, iar tarifele s-au dublat ori chiar triplat. In prezent, una din trei masini nu are RCA.

- Inceputul de an vine cu vești proaste pentru consumatorii casnici din Romania, nevoiți sa plateasca foarte mult pentru facturile la gaze și energie, mai ales ca furnizorii sunt tot mai puțini. Fața de anul trecut, la gaze, doar 20 de companii mai au oferte pentru consumatorii casnici, comparativ cu…

- Pretul energiei electrice atinge noi recorduri pe bursa de profil OPCOM, ajungand la peste 2.300 de lei pe MWh in varf de consum pe piata spot, dupa cum arata datele postate pe site-ul operatorului bursier. Astfel, energia cu livrare luni are un pret mediu de 1.591 lei pe MWh pe Piata pentru Ziua Urmatoare,…

- Piața RCA din Romania mai numara doar șapte companii active, dupa ce City Insurance a intrat pe drumul falimentului, iar Uniqa Asigurari a primit aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) de retragere din piata. Mișcarile din ultima vreme au dus la o creștere semnificativa a tarifelor,…

- In ultima vreme prețurile la RCA au explodat și este posibil ca șoferii sa primeasca tarife mai mari fața de cele stabilite de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara. Pentru a evita acest lucru, șoferii pot solicita prețul corect printr-o facilitate pe care o ofera Biroul Asiguratorilor Auto din…