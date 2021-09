Romanii vor primi ajutor de la stat pentru facturile uriașe la energie și la gaze. Insa nu toți. Doar cei care nu consuma prea mult. Subvențiile vor fi acordate numai in perioada noiembrie-martie. La gaze un sfert din factura va fi acoperit de stat, la curent va exista o reducere, insa in funcție de contractul semnat cu furnizorii. Cat despre plafonarea prețurilor, aici inca se mai discuta. La doar cateva saptamani dupa ce a spus ca plafonarea prețurilor nu este posibila, premierul s-a razgandit. ”Abia acum am inceput sa ne uitam și la aceasta soluție, avem deja soluții pentru compensare și asta…