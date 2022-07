Stiri pe aceeasi tema

- Averi ale unor oligarhi si unor entitati - in valoare de aproximativ 13,8 miliarde de euro - au fost blocate in Uniunea Europeana (UE), in principal in cinci state membre, in baza sanctunilor impuse Rusiei din cauza Razboiului din Ucraina, anunta marti comisarul european insarcinat cu Justitia, Didier…

- Consiliul si Comisia Europeana au urmat exemplul Parlamentului European si au interzis accesul in sediul lor lobby-stilor companiilor ruse la Bruxelles, pe langa sanctiunile adoptate dupa invazia Rusiei asupra Ucrainei, au declarat, joi, reprezentantii institutiilor UE, relateaza AFP. Fii…

Germania ar putea sa nu mai fie dependenta de gazul rusesc in urmatorii trei ani, a anuntat vineri Markus Krebber, directorul general al celui mai mare producator de energie, RWE, intr-un interviu acordat saptamanalului Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung., transmite Reuters.

Comisia Europeana (CE) a confirmat cum pot plati companiile din UE pentru gazele rusesti fara a incalca sanctiunile impuse Rusiei de blocul comunitar, conform unui document actualizat consultat de Reuters.

Europa a inceput sa isi refaca stocurile de gaze pentru iarna, dar acestea ar putea costa cu circa 40 de miliarde de euro mai mult ca anul trecut, potrivit unei analize publicate de Reuters, informeaza News.ro.

- Unele țari din Uniunea Europeana spun ca ar putea fi momentul sa ia in considerare amanarea unei inițiative de interzicere a petrolului rusesc, astfel incat sa poata continua cu restul pachetului de sancțiuni propus, daca blocul european nu poate convinge Ungaria sa susțina embargoul, relateaza publicația…

- O reuniune a ministrilor europeni de externe se va desfasura saptamana viitoare daca statele UE nu ajung weekendul acesta la un acord asupra impunerii unui embargo petrolier impotriva Rusiei, a anuntat vineri, la Florenta, seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit Reuters, relateaza Agerpres.…

Bulgaria si Grecia au fost de acord joi sa exploreze modalitati pentru livrari comune de gaze in sud-estul Europei si sa-si reduca dependenta de gazele rusesti, in contextul razboiului din Ucraina, a anuntat ministrul bulgar al Energiei, Alexander Nikolov, transmite Reuters.