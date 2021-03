Purtarea maștii de protecție este una dintre cele mai importante masuri de combatere a pandemiei, insa de miercurea viitoare in Texas nu se vor mai purta. In Texas, Statele Unite ale Americii, autoritațile au hotarat ca au „mijloacele de a-și proteja” populația de COVID-19. „De miercurea viitoare, toate magazinele si restaurantele de orice tip pot deschide la 100% din capacitatea lor”, a explicat guvernatorul republican Greg Abbott. „Datorita progreselor medicale in domeniul vaccinurilor si tratamentelor cu anticorpi, Texasul are acum mijloacele de a-si proteja texanii de coronavirus”. Decizia…