- Numarul cererilor de divort a crescut în China, în rândul cuplurilor care au stat în izolare. Oficialii chinezi pun cresterea ratei de divort pe seama timpului îndelungat petrecut de soti împreuna. Oficialii chinezi spun ca au primit neobisnuit de multe…

- Italia iși inchide complet granițele timp de aproape o luna, dupa ce bilanțul deceselor a urcat dramatic, iar țara a devenit al doilea focar din lume privind epidemia de COVID-19, dupa China. Numarul cazurilor de coronavirus din Italia a depașit 9.000, cu 2.000 mai mult decat cele inregistrate de Coreea…

- Cel putin zece persoane au murit in urma prabusirii hotelului plasat in carantina din Quanzhou, provincia Fijian din China, a anuntat duminica ministrul chinez al Situatiilor de urgenta, scrie AFP, citata de news.Din 71 de persoane prinse sub saramaturi sambata, in momentul prabusirii, au fost scoase…

- Presedintele Mongoliei, Battulga Khaltmaa, si alti oficiali au fost plasati in carantina timp de 14 zile dupa ce au revenit, vineri, dintr-o vizita in China, informeaza presa locala, citata de Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi ca 17 cetațeni romani se afla la bordul navei de croaziera aflate in carantina in Japonia, dupa ce un pasager al vasului a fost depistat cu coronavirus. Dintre aceștia, doi sunt turiști, iar ceilalți 15 sunt membri ai echipajului navei, a precizat Ministerul…

- O nava de croaziera este in carantina pe mare, cu mii de oameni la bord, dupa ce o parte din pasageri au fost confirmați ca au coronavirus, potrivit CNN . Autoritațile japoneze sunt in alerta pentru a ține sub control un posibil focar de coronavirus Wuhan, dupa ce s-a dezvaluit ca un pasager infectat…

- Mai mulți artiști de la Filarmonica Banatul din Timișoara și de la alte filarmonici din țara au concertat in orașul Wuhan din China, zona unde a aparut virusul ucigaș. Muzicienii romani numai ce s-au intors in țara, dupa un turneu de 50 de zile, scrie Timiș Online.