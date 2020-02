Stiri pe aceeasi tema

- Statul imprumuta peste 5 miliarde de lei de la banci, in februarie, pentru finanțarea datoriei publice și deficitului Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna februarie 2020, imprumuturi de la bancile comerciale de peste 5 miliarde de lei. MFP a anunțat că la suma de 4,4 miliarde…

- Romania s-a imprumutat, in 21 ianuarie, 3 miliarde de euro de pe piata externa, prin doua emisiuni de obligatiuni cu scadente la 12 si la 30 de ani, iar pentru scadenta la 12 ani tara a obtinut cel mai ieftin cost din istorie, a anuntat marti ministrul Finantelor, Florin Citu. Potrivit acestuia, economiile…

- Statul continua sa se imprumute masiv și in 2020. Peste 5 mld. lei vor fi luate de la banci, in ianuarie Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna ianuarie 2020, imprumuturi de la bancile comerciale de peste 5 miliarde de lei, informeaza instituția. Astfel, vot fi statul împumută…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna ianuarie 2020, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,4 miliarde de lei, din care 300 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 4,1 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, la care se…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna ianuarie 2020, ca se imprumuta de la bancile comerciale de 4,4 miliarde de lei, informeaza Agerpres . Din aceasta suma, 300 milioane de lei sunt imprumuturi printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount. Si 4,1 miliarde de lei prin…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, ieri, 1,051 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 46 de luni, la un randament mediu de 3,92% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si preluate…

- "Ieri nu ne-am imprumutat noi, pentru ca ieri a fost alt guvern. Eu, ca ministru de Finante, nu mi-am dat acceptul pe niciun fel de operatiune sau tranzactie de acest fel. Probabil ca cineva din ministerul de Finante a incalcat ceea ce trebuia sa respecte", a afirmat marti Teodorovici, inainte de…

- Valoarea nominala a emisiunii de luni a fost de 600 de milioane de lei, iar bancile au subscris 1,228 miliarde de lei, scrie Agerpres. Marti este programata o licitatie suplimentara prin care statul vrea sa atraga inca 90 de milioane de lei la randamentul stabilit luni. Ministerul Finantelor…