- Premiera in plina criza energetica! Germania a decis sa acorde un ajutor important și a anunțat ca va plati facturile la gaze pentru gospodarii și intreprinderi in luna decembrie a acestui an. Rambursarea integrala unica va fi urmata de o schema de subvenție in primavara pentru a limita facturile…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la ”ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite miercuri Reuters. ”De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia si de…

- Cea mai mare economie a Europei importa in principal gaze din Rusia, Norvegia, Tarile de Jos, Marea Britanie si Danemarca, dar s-a orientat mai mult catre gaze naturale lichefiate (GNL) de la criza din Ucraina. Statisticile din iunie ale biroului de comert exterior al Germaniei reflecta impactul invaziei…

- Rusia a redus aprovizionarea cu gaze prin conducta Nord Stream 1, o ruta cheie care alimenteaza Europa cu gaze rusesti, la doar o cincime din capacitatea sa, invocand probleme tehnice cu turbinele pentru gaze furnizate de Siemens Energy. Prima turbina, aflata in centrul unui impas energetic cu Occidentul,…

- UE va menține sancțiunile asupra Rusiei, daca Rusia iși va impune condițiile intr-un eventual tratat de pace cu Ucraina. Acest avertisment a fost adresat Rusiei, prin intermediul presei, de cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. „Este limpede ca niciuna dintre aceste sancțiuni nu va fi retrasa in eventualitatea…

