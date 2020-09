Stiri pe aceeasi tema

- Principalele surse de finantare utilizate de companii in perioada iunie 2019-mai 2020 au fost profitulsi vanzarea activelor, creditele bancare fiind alternativa mai putin utilizata comparativ cu anii anteriori, arata un studiu BNR. Potrivit datelor Bancii Naționale, doar un sfert dintre firmele romanești…

- Guvernul de la Beijing a revizuit regulile referitoare la exporturile de tehnologie, ceea ce inseamna ca vanzarea de catre grupul ByteDance a operatiunilor TikTok din Statele Unite ar putea avea nevoie de aprobarea autoritatilor din China, relateaza Reuters, conform news.ro.Presedintele american…

- Proiectul "privind unele masuri pentru protejarea intereselor naționale in activitatea economica", inițiat de senatorul PSD Șerban Nicolae și semnat de mai mulți colegi de partid, a fost votat de Parlament pe 10 iunie, in ciuda avizului negativ de la Guvern. Legea a fost contestata de liberali…

- ​Cursul de schimb pentru vânzarea țigarilor luat în calcul de magazinele din aeroporturile românești ar putea sa fie cel al Bancii Centrale Europene (BCE), reiese dintr-un proiect de lege publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP).Proiect vanzare tigari in aeroportBaza…

- Titularii de la mai multe ministere cheie din noul guvern francez condus de Jean Castex au fost schimbati. Roxana Maracineanu și-a pastrat poziția și va fi ministru delegat al Sporturilor, anunța Agerpres. Intre cei care vor fi schimbați se numara șefii de la Interne si Tranzitie ecologica, a anuntat…

- Statul indian Nagaland a interzis importul, comercializarea și vanzarea carnii de caine, intr-o acțiune sarbatorita de activiștii pentru drepturile animalelor, noteaza BBC.Guvernul statului din nord-estul Indiei a anunțat interdicția in urma unei campanii susținute de grupurile de protecție a animalelor.…

- Un cetatean francez in varsta de 35 de ani care locuiește in sectorul 3 al Bucureștiului a fost reținut pentru trafic de droguri. Anchetatorii au gasit 58 de plante de canabis cultivate de acesta, anunța MEDIAFAX.Procurorii DIICOT au reținut pentru 24 ore un cetatean francez in varsta de 35…

- Ministrul francez al Sporturilor, Roxana Maracineanu, s-a pronuntat luni în favoarea prezentei spectatorilor în tribune, în momentul reluarii competitiilor sportive în Hexagon, informeaza presa franceza."Am facut o prioritate din prezenta suporterilor la reluarea acestor…