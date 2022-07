Statul european care a pornit cursa înarmării și își dublează armata Polonia va cumpara 48 de avioane de lupta FA-50, o prima serie de 180 de tancuri si obuziere K2 Black Panther din Coreea de Sud, a anunțat vineri ministrul Apararii de la Varsovia, in timp ce tara isi intareste armata din cauza razboiului declansat de Rusia in Ucraina, relateaza Reuters. Invazia din 24 februarie, pe […] The post Statul european care a pornit cursa inarmarii și iși dubleaza armata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

