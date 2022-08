Statul eșuat suntem noi In ultimii 20 de ani, de cand autoritațile au inceput sa fie tot mai multe și mai ineficiente, oamenii au invațat sa se descurce, ocolind drumul drept, care devenise plin de reguli aberante. La fiecare ciclu electoral, pentru a obține voturi, puterea momentului mai inventa niște avantaje pentru categoriile defavorizate, dupa care urmau poveri tot […] The post Statul eșuat suntem noi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

