Statul e principalul profitor al scumpirii gazelor naturale Legiferata inca din 2018, calcularea redeventelor pentru gazele naturale in functie de pretul gazului la Bursa din Viena, a determinat nu doar o povara fara precedent pentru consumatorul final, ci si o crestere a veniturilor statului din redevente cu 500% si a veniturilor din TVA cu 48%. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

