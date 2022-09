Polonia a anunțat oficial „ruperea acordurilor” cu Bruxelles. Marul discordiei – aprobarea PNRR condiționata de reforma justiției. Presedintele polonez Andrzej Duda a spus ca ”acordurile cu Comisia Europeana au fost rupte”. Duda a acuzat Bruxelles-ul ca nu a respectat intelegerea de a debloca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Poloniei in schimbul desfiintarii […] The post Statul din NATO care a anuntat "risc grav de razboi cu Rusia" first appeared on Ziarul National .