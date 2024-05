Stiri pe aceeasi tema

- Economie Finanțare de 8,5 milioane lei pentru modernizarea drumurilor in Uda Clocociov mai 30, 2024 14:04 Ministrul Adrian-Ioan Veștea a semnat, astazi, 65 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, in valoare totala de 956.985.839,69 de lei. Contractele,…

- Radcom Inv, compania deținuta de Nicolae Badea și Gabriel Dogaru, inregistreaza o creștere spectaculoasa a veniturilor datorita vanzarii acțiunilor la Orange Romania. Radcom Inv, compania controlata de Nicolae Badea și Gabriel Dogaru, a inregistrat o creștere spectaculoasa a veniturilor și profitului…

- Finantele au imprumutat, luni 1,084 de miliarde lei prin doua emisiuni de obligatiuni de stat, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citate de Agerpres. Astfel, ministerul a atras 458 de milioane de lei din prima emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate…

- Tesla este cea mai valoroasa companie auto din lume dupa capitalizarea de piața, cu o valoare de peste 557 de miliarde de dolari, fiind urmata de Toyota, cu peste 314 miliarde de dolari, și de chinezii de la BYD, cu 87 de miliarde de dolari. Dar cand vine vorba de automobilele vandute in 2023, Tesla…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a castigat o noua finanțare prin PNRR – Ministerul Educației in cadrul apelului "Modernizarea infrastructurii universitare pentru un spațiu academic echitabil". "Proiectul, in valoare de aproximativ…

- Procurorii DNA ancheteaza un caz petrecut in plina pandemie in urma caruia statul se pare ca a pierdut nu mai puțin de 30 de milioane de euro. Are legatura cu achizițiile facute in pandemie. DNA ancheteaza un tun de 30 de milioane de euro dat in plina pandemie , legat de achizițiile facute in acea perioada.…

- CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre cheltuielile impresionante suportate pana acum de statul roman pentru repatrierea fugarilor urmariți internațional! „Fugarii urmariți internațional vor plati cheltuielile pe care statul le-a facut pentru aducerea lor in țara, potrivit unui proiect de lege adoptat de…

