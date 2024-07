Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate a scos la licitație in SICAP un contract-cadru cu o valoare maximal de 2,7 miliarde lei pentru achiziția de benzina și motorina pentru 2.400 de autoritați și instituții de stat, ministere, tribunal, inclusiv unitați aferente autoritaților locale, din toate județele Romaniei, plus Bucureștiul, scrie Economedia . Contractul se intinde pe doi ani, este imparțit in trei loturi, in funcție de regiunile de dezvoltare, și vizeaza cumpararea de carburanți pentru parcuri de autovehicule, cu alimentare pe baza de carduri. Aflam din caietul de sarcini ca parcul…