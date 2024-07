Statul cumpără 18 milioane de pachete de ajutor alimentar Pachete de ajutor alimentar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat un contract de achiziție pentru pachete alimentare destinate persoanelor cele mai defavorizate din toate zonele țarii finanțat prin Programul European Incluziune și Demnitate Sociala 2021-2027. Achizițiile se vor face in mai multe loturi, aferente regiunilor țarii, in perioada 2024 – 2027, și vizeaza cumpararea și distribuția periodica in teritoriu a circa 18 milioane de pachete pentru 3,2 milioane de beneficiari . Pachetul va conține: 1.Lapte UHT 1 cutie cutie de 1 l 2.Ulei 1 sticla sticla de plastic de 1 l… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

