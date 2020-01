Statul continua sa se imprumute masiv și in 2020. Peste 5 mld. lei vor fi luate de la banci, in ianuarie Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna ianuarie 2020, imprumuturi de la bancile comerciale de peste 5 miliarde de lei, informeaza instituția. Astfel, vot fi statul împumută 4,4 miliarde de lei, din care 300 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount şi 4,1 miliarde de lei prin şapte emisiuni de obligaţiuni de stat, la care se poate adăuga suma de 615 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive,…