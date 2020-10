Stiri pe aceeasi tema

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei a raportat joi castiguri de 412 miliarde de coroane norvegiene (44,31 miliarde dolari) in trimestrul trei din 2020, dupa ce cresterea valorii actiunilor companiilor de tehnologie din SUA a compensat efectele negative provocate de pandemia de coronavirus (Covid-19),…

- Guvernul norvegian urmeaza sa scoata in acest an sume record din fondul suveran si va continua sa injecteze stimulente istorice in 2021, pentru a contracara recesiunea severa declansata de criza Covid, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Fondul suveran de investitii al Norvegiei este cel…

- Polonia vrea sa accelereze renuntarea la carbune si are în vedere cheltuieli de miliarde de dolari pentru a investi în energia regenerabila si nucleara, în vederea rezolvarii dificultatilor provocate de schimbarile climatice si asigurarea unor surse stabile de alimentare cu energie,…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare fond de acest fel din lume in conditiile in care detine active de peste 1.100 miliarde de dolari, a raportat marti pierderi de 188 miliarde de coroane (21,27 miliarde dolari) in prima jumatate a acestui an, in conditiile in care cotatia actiunilor…

- Cheltuielile de aparare ale Taiwanului pe anul viitor urmeaza sa creasca cu 10,2% comparativ cu anul acesta, conform calculelor Reuters, in contextul in care guvernul de la Taipei isi sporeste investitiile militare in fata presiunii crescande din partea Chinei, potrivit Agerpres.Guvernul presedintei…