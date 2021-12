Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de zboruri interne din Japonia au fost suspendate duminica din cauza ninsorilor abundente inregistrate in nordul si vestul tarii, au anuntat cele mai importante doua companii aeriene japoneze, potrivit Reuters.ANA Holdings a anulat 79 de zboruri, afectand circa 5.

- Facebook a fost amendata de Rusia cu 17 milioane de ruble (229.643 de dolari). Cauza principala consta in faptul ca nu a șters conținutul pe care Moscova il considera ilegal, potrivit agenției de știri Interfax, preluat de Reuters. Meta, compania mama a Facebook, impreuna cu Google, vor avea un proces…

- DNA anunța, intr-un comunicat, extinderea urmaririi penale in dosarul certificatelor de vaccinare false din vama Petea și reținerea a trei suspecți pentru 24 de ore, printre care și o asistenta medicala. Potrivit procurorilor, cei trei identificau persoane care incercau sa obțina adeverințe de vaccinare…

- Antrenorul danez Kim Rasmussen a fost demis de Gloria Bistrita, clubul fiind nemultumit de rezultatele înregistrate în acest sezon."Multumim, Kim Rasmussen! Locul pe care echipa îl ocupa în acest moment în Liga Florilor MOL nemultumeste conducerea CS Gloria…

- Franța a raportat miercuri 10.050 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 in 24 de ore. Este pentru prima data in ultimele doua luni cand se depaseste pragul de 10.000 de imbolnaviri, informeaza Digi24. Intr-un alt semn ca virusul ia din nou avant, spitalizarile din cauza COVID-19 au crescut cu 84 in…

- Eugen Cristea și Cristina Deleanu au dat in judecata statul din cauza certificatului verde covid. Cei doi actori spun ca vor sa beneficieze de un certificat galben sau roșu. Eugen Cristea și Cristina Deleanu cer introducerea certificatului roșu Actorii Eugen Cristea și Cristina Deleanu au dat in judecata…

- Aproape 20 de milioane de infecții cu COVID-19 s-au inregistrat pana acum in Europa de Est. Totodata, in Romania, o persoana moare la fiecare 5 minute, scrie Reuters. Totodata, in aceasta regiune sunt...

- Antrenorul Paco Lopez a fost demis, duminica, de la conducerea tehnica a echipei Levante, din cauza rezultatelor slabe inregistrate, informeaza marca.com, citat de news.ro Levante a pierdut, sambata, in deplasare, scor 0-1, in fata echipei Mallorca, in etapa a opta din LaLiga. Dupa acest esec,…