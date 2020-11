Statul care va produce mâncare în deşert şi în spaţiu Abu Dhabi a inceput sa isi majoreze investitiile in proiecte vizand productia de alimente in desert, si chiar si in spatiu, pe masura ce criza provocata de Covid-19 a impus urgentarea eforturilor destinate garantarii aprovizionarii cu alimente, transmite Bloomberg. Grupul Abu Dhabi Investment Office (ADIO) va cheltui aproximativ 41 de milioane de dolari, impreuna cu alte companii, pentru a pune la punct tehnologii de productie de alimente in conditii aride. Printre parteneriate se numara si un joint venture cu o companie de sere specializata pe cultivarea de fructe si legume cu o cantitate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

