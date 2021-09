Texasul a devenit miercuri statul american cel mai restrictiv in ceea ce privește avortul, odata cu intrarea in vigoare a legii care interzice orice intervenție dupa a sasea saptamana de sarcina, potrivit Reuters. Curtea Suprema nu a intervenit in urma cererii de urgența a grupurilor pentru drepturile avortului de a bloca legea in cauza, astfel marea majoritate a avorturilor vor deveni ilegale – chiar si in cazurile de incest sau de viol. O lege care interzice avorturilor in Texas, dupa șase saptamani de sarcina, a intrat in vigoare miercuri dimineața, dupa ce Curtea Suprema a SUA nu a acționat…