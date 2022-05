Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii polonezi din Ucraina vor beneficia de aceleasi drepturi pe care le au in prezent refugiatii ucraineni in Polonia, a promis duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timpul unei vizite la Kiev a omologului sau polonez Andrzej Duda, relateaza Reuters. Fii la curent cu…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a criticat vineri ''mentalitatea coloniala'' a Frantei si a Uniunii Europene in Mali, declaratie data in timpul vizitei efectuate la Moscova de omologul sau din aceasta tara africana condusa de o junta militara, Abdoulaye Diop, relateaza agentiile AFP si EFE.…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, un proiect de lege care stabileste majorarea valorii maxime a pretului de achizitie a autoturismelor din dotarea autoritatilor administratiei publice si a institutiilor publice. S-au inregistrat 202 voturi "pentru", 14 "impotriva"…

- Vești proaste pentru o anumita categorie de pensionari romani! Casa de Pensii cere de urgența returnarea unor sume de bani. Situația a ieșit la iveala in urma cercetarii dosarelor, realizata de mai mulți specialiști. In urma erorii, statul roman va recupera o importanta suma de bani. Citește mai multe…

- Ziarista rusa Marina Ovsiannikova, devenita celebra dupa ce a protestat in direct fata de razboiul din Ucraina, la o televiziune a propagandei rusesti ,spune ca intelege perfect drama prin care trec ucrainenii, ea povestind ca se afla la Groznai, in Cecenia, atunci cand atacurile rusilor asupra acestui…

- Ministerul Agriculturii analizeaza mai multe scenarii posibile, in contextul unei crize a cerealelor din cauza conflictului din Ucraina, pentru a putea fi pregatit sa actioneze cu politici publice in functie de evolutia situatiei, a declarat, miercuri, intr-o dezbatere de specialitate, Sorin Moise,…

- Vladimir Putin a susținut sambata ca „aproape toata infrastructura militara” a Ucrainei a fost distrusa și a calificat decizia de a nu limita „operațiunea speciala” la Donbas drept una „corecta”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Gigantul suedez de mobila IKEA a anunțat joi ca inchide temporar magazinele din Rusia si Belarus și intrerupe orice aprovizionare acolo din cauza razboiului din Ucraina. Decizie va avea un impact direct asupa a peste 15.000 de angajați, informeaza CNN . „Razboiul are deja un impact uman enorm. De asemenea,…