Omul de afaceri rus și fondatorul Alpha Group, Mikhail Fridman, despre care Forbes estimeaza ca are o avere de 12,6 miliarde de dolari, se confrunta cu o investigație de 10 luni de catre Agenția Naționala pentru Crima (NCA). „Nu am comis nicio infracțiune și nu am incalcat niciodata legea, inclusiv legile fiscale, in nicio țara din lume. Este justificat costul pentru contribuabili [Marea Britanie] a unei investigații de cateva luni?” a spus Fridman, comentand inchiderea cazului. Friedman a spus ca unul dintre avantajele de a trai la Londra pentru el a fost un sentiment liniște și stabilitate.…