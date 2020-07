Statul, banii și democrația utopică Saptamana trecuta, cand puneam niște intrebari cu raspunsuri așteptate, despre grija politicienilor noștri din toate timpurile post ”totalitariste”, pentru sanatatea nației, va promiteam niște cugetari personale. Iaca, le deversez, sperand ca nu afecteaza „emoțional” comunitatea minunata a internetului. Este vorba despre bani și mai ales despre manipularea lor in interesul acelora care dețin afaceri in […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European vrea imbunatatirea acordului Consiliului European pe tema bugetului multianual si a Fondului de relansare economica, declara David Sassoli, presedintele Legislativului UE, insistand sa fie suplimentate unele fonduri si sa fie impuse conditii stricte privind statul de drept, anunța…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, anunta ca statul va face o emisiune de obligatiuni destinata populatiei care are incredere in Guvern, banii urmand a fi utilizati pentru investitii. ”Este un program prin care noi speram ca romanii, daca au incredere in Guvern, sa investeasca in aceste obligatiuni,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, anunta ca statul va face o emisiune de obligatiuni destinata populatiei care are incredere in Guvern, banii urmand a fi utilizati pentru investitii. ”Este un program prin care noi speram ca romanii, daca au incredere in Guvern, sa investeasca in aceste obligatiuni,…

- Surse guvernamentale citate de Economica.net spun ca Guvernul pregateste o Ordonanța de Urgența cu masuri de relansare economica. Cea mai importanta dintre masuri va fi acordarea de bani IMM-urilor a caror activitate a fost afectata. Banii vin sub forma de granturi, plata directa și nerambursabila,…

- O femeie din judetul Iasi este aproape de a fi obligata sa restituie catre stat banii primiti pentru a-si dezvolta o afacere agricola. Ea este acuzata ca nu a respectat contractul de finantare si a folosit fondurile pentru cheltuieli personale.

- Poate cea mai plastica definitie a modului in care banul influenteaza viata omului este cea a lui Artur Schopenhauer, care in “Arta de a fi fericit” a cugetat: “Elita se lupta cu plictiseala, poporul se lupta cu mizeria. Fericita clasa de mijloc”. Fara bani in lumea moderna nu se prea poate……

- Atacurile recente indreptate impotriva Curtii Constitutionale a Romaniei, de o gravitate iesita din comun, venite din partea unor lideri politici, jurnalisti, comentatori ori reprezentanti ai unor ONG-uri, demonstreaza ca, la 30 de ani dupa caderea dictaturii comuniste, reflexele autocratice persista…

- CHIȘINAU, 5 mai - Sputnik. Comisia pentru Situații Excepționale a decis astazi alocarea ajutoarelor unice de șomaj in valoare 2775 de lei. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICICoronavirusul a mai facut patru victime in Moldova:…