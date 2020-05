Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat cel inregistrat in primele trei luni din 2019, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.Statistica…

- Cea mai mare economie a lumii imprumuta suma record de 3.000 mld. de dolari, pentru a supraviețui pandemiei. SUA ar putea avea cel mai mare deficit din istorie in acest an Trezoreria SUA va imprumuta in cursul acestui trimestru suma record de aproape 3.000 de miliarde de dolari pentru a finanta masurilor…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat și cele de pensii și sanatate, a avut un deficit de 18,06 miliarde de lei pe primele trei luni ale acestui an, procentul fiind de 1,57% din Produsul Intern Brut (PIB), de trei ori mai mult fața de nivelul de 0,52% din PIB de anul trecut,…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 1,67% din PIB in primul trimestru din acest an, de peste trei ori mai mare decat cel raportat in aceeasi perioada a anului trecut, cand a fost doar 0,54% din PIB, arata datele Ministerului Finantelor Publice. Deficitul bugetar a crescut in martie cu aproape…

- Numai in statul New York s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 731 morți, de asemenea un nou record in acest stat de la declanșarea epidemiei. Precedentul record, a reamintit guvernatorul Andrew Cuomo, a fost de 630 de morți in statul New York, de fapt epicentrul epidemiei de coronavirus in Statele…

- Penuria de echipamente medicale de protecție necesare in aceste vremuri tulburi i-a determinat pe unii intreprinzatori sa intre pe aceasta piața extrem de solicitata.Un exemplu in acest sens este fabrica 1949Tarnava din Sighișoara, prima fabrica romaneasca de bluze și camași, care a inceput producția…

- Titi Aur, fondatorul Academiei Titi Aur, considera ca, pentru ca firmele sa fie cat mai puțin afectate anul acesta, statul ar trebui sa uite de deficitul de 3%, sa faca impumuturi pentru a-i susține pe cei afectați, sa ia toate masurile pentru...

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul va suporta plata șomajului tehnic in valoare de 75% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe țara, care este de 5.429 lei.Seful Executivului a explicat ca sunt doua categorii de companii care și-au trimis…