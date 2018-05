Statul ar putea plăti o parte din facturile românilor cu venituri mici Persoanele singure cu venituri mici ar putea primi un ajutor lunar din partea autoritaților locale pentru plata serviciului de alimentare cu apa și de canalizare. Ajutoarele se vor acorda in limita a 75 litri de apa/persoana/zi, apa uzata evacuata la rețeaua de canalizare, iar sumele necesare acordarii acestor ajutoare vor proveni de la bugetul local. Familiile sau persoanele singure care primesc ajutor social vor beneficia de un ajutor lunar care va acoperi cel puțin 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apa și canalizare, scrie AvocatNet. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

